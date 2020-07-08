أثناء تشييع متوفى.. مزارع يقتل شقيقه بالرصاص لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

شهدت مقابر قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال سوهاج ، جريمة قتل اثناء تشييع جثمان متوفي، حيث نشب خلاف بين شقيقين قام علي أثرها أحدهما بإخراج طبنجة من طيات ملابسه، وقتل شقيقه بالرصاص وسط المشيعين.

وتبين من التحريات ان الشقيقين بينهما خلافات علي قطعة ارض بالميراث، وسلم المتهم نفسه للشرطة عقب ارتكاب الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية بنهو ووجود متوفي، وانتقل الي مكتم الواقعة، ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص مقتل "رشدي السيد" ٥٧ عامًا على يد شقيقة "كمال السيد" ٧٠ عامًا مزارع عقب إصابة المجني عليه بـ 3 طلقات نارية.

واعترف المتهم بعد أن سلم نفسه للشرطة بوجود خلافات على أرض زراعية بينه وبين شقيقه المجني عليه، وتجددت بينهما الخلافات اثناء مشاركتهما في تشييع متوفي، قام على اثرها بإخراج طبنجة من طيات ملابسه وقتل شقيقه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة.

اقر ايضا