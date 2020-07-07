إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، علي مشاجرة اندلعت بقرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، وأصيب في الواقعة 4 اشخاص بجروح وكدمات متفرقة.





وتمكنت الشرطة من القبض علي طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتبين ان سبب المشاجرة خلافات الجيرة.





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تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بحدوث مشاجرة بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، إنتقل الي مكان الواقعة، الرائد احمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج.





وتبين من المعاينة أنها بين كل من "طرف أول"رجب.ج.ع،" 42 موظف، وشقيقه علي،45 عاما عامل مصابين بجروح وكدمات بالرأس وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، و"طرف ثان" رجب.ع.م"67 عاما تاجر مواشي، وشقيقه السيد، 65 عاما بالمعاش مصابين بكدمات وجروح بالرأس والذراع الأيمن، وتم نقل الأول لمستشفي سوهاج الجامعي والثاني لمستشفي راشد حماد التخصصي، الطرفان يقيمان بذات الناحية.





وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.





تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.