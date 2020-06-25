"التجاري الدولي" توقع بروتوكولا مع مستشفى سوهاج الجامعي لدعم صحة الطفل





وصرح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن المؤسسة تواصل جهودها لمساندة الدولة في توفير الرعاية الصحية للأطفال خاصة في ظل انتشار الوباء.





وخصص مجلس الأمناء مبلغ وقدره 16 مليون جنيه في أبريل 2019 لتوسيع وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى باعتبارها أكبر وحدة تخدم الأطفال المصابين بأمراض الكلى في صعيد مصر.





وتتكون تلك الوحدة من 26 ماكينة غسيل كلى وغرفة عناية مركزة بالإضافة إلى غرفة فصل البلازما ومحطة معالجة مياه ونظام توصيل مركزي لتخفيض معدلات العدوى.





ووقع المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم شرف رئيس جامعة سوهاج، عقد الشراكة عن بعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس التزاما بالتباعد الاجتماعي.





وعلق السعيد: "انه من المتوقع أن تخدم الوحدة حوالي 5000 طفل سنويا ولفت إلى أن الرؤية العامة للمؤسسة تتمثل في رفع العبء عن المواطنين غير القادرين، ودعم قطاع الصحة خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و18 عامًا". ولفت إلى أهمية وجود تنوع في الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب مختلف القطاعات، سواء الحكومي أو المدني أو القطاع الخاص خاصة في ظل الوضع الراهن وانتشار فيروس كورونا.





وساهمت مؤسسة البنك التجاري الدولي في تطوير مستشفيي سوهاج الجامعي منذ عام 2014 من خلال تطوير وتجهيز أقسام الأطفال بأحدث الأجهزة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحسين وتوفير الخدمات الطبية للأطفال المستحقين الدعم في مختلف المحافظات.

وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي، بروتوكول جديد مع مستشفى سوهاج الجامعي لتجهيز وتوسيع وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى.