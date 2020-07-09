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تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الأحياء.. السبت

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ  في تقدير درجات العينة العشوائية لـ امتحان مادة الأحياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا .
 
وكانت قد قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو أربع قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم (28) لصالح الطالب؛ حيث أن عدد القواعد النيتروجينية (4) بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية (2).

أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الانجليزية فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
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