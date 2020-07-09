AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:39 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019

وأصدر السيسي قرارا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15 .2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم فى رأس مال بنك التنمية الإفريقي فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 30 أبريل 2019 وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة فى رأس مال البنك.

نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن التعاون المالي والفني مع ألمانيا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية حول التعاون المالي والفني مع ألمانيا

ترشيحاتنا

١٠٤ موظفين يعانون.. إجراء إداري من اتحاد الكرة بسبب أزمة كورونا

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

هل المواظبة على الصلاة والذكر تقي الإنسان المس؟.. أمين الفتوى يجيب

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام

المتهم بقتل مسنة في كفر الشيخ يعترف: ضربتها بالسكين أول ما فتحت باب شقتها

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

بسبب كورونا.. المتعافون من الأعراض الخفيفة يعانون آثارا جانبية مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام