بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
كما أصدر الرئيس قرار رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019
وأصدر السيسي قرارا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15 .2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم فى رأس مال بنك التنمية الإفريقي فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 30 أبريل 2019 وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة فى رأس مال البنك.
نشر ذلك في الجريدة الرسمية.