بعد عودة الموت الأسود فى الصين.. معرفة الإصابة فى الأسبوع الأول تحمى من الموت .. اعرف أعراض الطاعون الدبلي ..إليك إجراءات الوقاية

نصائح الوقاية من مرض الطاعون الدبلي

اكتشف أعراض الطاعون الدبلي .. ابرزها قئ الدم





كشفت تقارير طبية صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الطاعون الدبلي مازال تحت السيطرة فى الوقت الحالى والاصابات المسجلة به داخل الصين ، وإذا التزم الجميع بتعليمات الصحية والطبية فلن يتحول لخطر يهدد حياة البشرية كلها كما كان فى العصور القديمة حيث رصد التاريخ أنه كان من أكبر الأوبئة التى حصدت الكثير من الأرواح حتى اطلق عليه الموت الأسود .









الطاعون الدبلى يمكن أن يتحول لخطر جديد إذا لم نهتم بالاحتياط والاجراءات الوقائية التى يحثنا عليها الاطباء فلابد من عدم الاستهانة بالأمر خاصة أننا نعيش فترة عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويحدث الطاعون الدبلي المعروف بالموت الأسود فى الصين بسبب انتقال العدوى للانسان من خلال البكتيريا المسببة للمرض عن طريق الجهاز الليمفاوي حتى تصل للعقد الليمفاوية وتستقر فيها ومن مظاهرها أن تتسبب فى تكون تضخم مؤلم "buboes"..





والغريب فى الأمر أن الطاعون الدبلى من الأمراض التى يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشاف الحالة فى مراحل مبكرة لكن التأخر فى اكتشاف المرض بشكل يتجاوز الـ 10 أيام فإن حياة الإنسان تتعرض للخطر .





وللحفاظ على حياة كل إنسان لابد أن نعرف اعراض مرض الطاعون الدبلي جيدا واكتشافها بسرعة حتى لايموت أحد عزيز علينا





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ورصد موقع "verywellhealth " أعراض مرض الطاعون الدبلي خلال الاسبوع الأول بعد انتقال العدوى:

- الشعور بالقشعريرة

- ارتفاع فى درجة الحرارة

- ظهور غرغرينا في الشفتين والأنف وأصابع اليدين والقدمين

- فتح الأبلة المنتفخة "العقد الليمفية في الإبط أو الفخذ"

- حدوث النوبات

- المعاناة من الألم

-انقباض أثناء التنفس

- الإرهاق الشديد

وإليكم أهم الإجراءات الوقائية التى تساعد فى الحد من الإصابة بـ الطاعون الدبلي ، مع العلم أنه لايوجد اى عقار طبي يحمى من الاصابة به لذا لابد من الاهتمام بتطبيقها

• احرص على استخدام رذاذ طارد الحشرات عند الخروج من المنزل.

• ارتد ملابس وأحذية طويلة بحيث تغطى الجسم جيدا.

• لا تتعامل مباشرة مع الحيوانات المريضة أو الميتة إلا فى حالة الضرورة مع ارتداء قفازات ثقيلة.

• فى حالة اقتناء الحيوانات الأليفة احفظها في الداخل بعيدا عن الحشرات.

• اسرع فى القضاء على البراغيث الموجودة فى حيواناتك أو منزلك.

• عند السفر لمكان بها اصابات استخدم طارد حشرات يحتوي على 80 بالمائة من DEET وبكميات تكفى مدة اقامتك هناك .