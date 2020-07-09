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أخبار البلد

أسامة هيكل يسرد تفاصيل توليه منصب وزير الإعلام فى عهد الرئيس السيسى والمشير طنطاوى

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:30 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه في مثل هذا اليوم قبل ٩ أعوام كان حلفي اليمين لتولي منصب وزير الإعلام، القَسم كان أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والذي كان يتولى مسئولية البلاد آنذاك. مشيرا:" كنت أعرف المشير طنطاوي من قرب مدة تقترب من ٢٠عاما، ورغم ذلك شعرت ببعض الرهبة والقلق قبل حلف اليمين، وكأنه أحس بذلك فحرص بعد أداء القسم على طمأنتي والتأكيد على تقديم كامل الدعم في مهمتي في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها مصر".


وتابع هيكل على صفحته الرسمية على فيسبوك " من مفارقات القدر أن أكون آنذاك أول وزير للإعلام بعد عودة الوزارة والتي ألغيت في أعقاب ثورة يناير، وهو نفس ما حدث عندما تم اختياري لتولي المنصب المرة الحالية، حيث تم تكليفي بعد عودة الوزارة التي ألغيت مع بداية تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، ومرة أخرى أجد نفس التفهم والتأكيد على الدعم لكنها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عرفته من سنوات عديدة واعلم جيدا مدى إخلاصه وتفانيه من أجل مصر."


واستكمل هيكل " ستة أشهر إلا قليلا تلك هي الفترة ما بين إلغاء الوزارة وعودتها في المرة الأولى، وستة أعوام إلا قليلا هي الفترة ما بين إلغائها وعودتها للمرة الثانية وعودتي معها للمنصب، وما بين المرة الأولى والثانية أحلام وأمنيات كثيرة بعودة الريادة للإعلام المصري واستخدام الطاقات الإعلامية الهائلة المتوفرة لما فيه مصلحة البلاد وتنوير الناس".

واختتم وزير الدولة للإعلام قائلًا " هل سيكتب لي النجاح في هذه المهمة ..الله وحده يعلم وإن كنت أضع آياته الكريمة في كل موقع توليته :
(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) قانونا ونبراسا اهتدى به، وفي كل الأحوال ما على سوي السعي أما التوفيق فهو من الله".
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