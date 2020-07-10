AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفارة الأمريكية بليبيا تعلن ترحيبها باستئناف تصدير النفط الليبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:35 م
مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، ترحيبها بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.


وكان ائتلاف المدن والقبائل الليبية قد أصدر بيانا فوض فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالتفاوض مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي بشأن النفط الليبي وضمان توزيعه عوائده على كل الليبيين، وعدم وصول تلك العوائد إلى الميليشيات الإرهابية أو إلى الخزينة التركية.


وكتبت السفارة الأمريكية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "تشيد السفارة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط". 


وأضافت: "أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا، ومن خلال الحوار، الذي تقوده الأمم المتحدة، تعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عربي ودولي واسع النطاق بإعلان القاهرة لوقف الصراع في ليبيا.. دول الخليج تثمن جهود الرئيس السيسي لجمع الفرقاء وإنهاء معاناة الشعب الليبي.. ودعوات أمريكية وروسية للتجاوب مع المبادرة

مصر تقول كلمتها والعالم يستجيب..ترحيب دولي كبير بموقف السيسي في ليبيا أمام الغزو التركي

القبائل الليبية تفوض حفتر للتواصل مع الأمم المتحدة وإدارة إيرادات النفط.. فيديو

وزير خارجية ليبيا يطالب بوقف العدوان التركي .. والمسماري يرحب بتفويض الجيش

المسماري: ندرس خطوات تفويض القيادة العامة لإدارة المنشآت النفطية الليبية

البرلمان الليبي: الأتراك ظهروا بصورة الآمر الناهي بمفاصل الدولة

ترشيحاتنا

استغل استرخاءها للمساج ومزق جسدها.. المتهم بقتل زوجته في أوسيم: زنانة جدا وكورونا سبب مشاكلنا

المحكمة الخاصة بلبنان تعلن موعد الحكم في قضية اغتيال الحريري

تسهيلات في التصحيح.. خبر سار لطلاب أدبي بخصوص أسئلة بم تفسر في امتحان تاريخ الثانوية العامة

قطر تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.. وتميم يعرض قصره الطائر للبيع.. صور

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

سارع بالشراء.. توقعات بارتفاع رهيب في أسعار الذهب نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة بسيطة

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور