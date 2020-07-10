السفارة الأمريكية بليبيا تعلن ترحيبها باستئناف تصدير النفط الليبي

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، ترحيبها بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.









وكان ائتلاف المدن والقبائل الليبية قد أصدر بيانا فوض فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالتفاوض مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي بشأن النفط الليبي وضمان توزيعه عوائده على كل الليبيين، وعدم وصول تلك العوائد إلى الميليشيات الإرهابية أو إلى الخزينة التركية.









وكتبت السفارة الأمريكية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "تشيد السفارة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".









وأضافت: "أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا، ومن خلال الحوار، الذي تقوده الأمم المتحدة، تعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز".