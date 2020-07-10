دعم مستشفى الصالحية الجديد بـ تانك أكسجين يبلغ 50 ألف دولار.. صور

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات.
وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالدور المهم الذي يقومون به، خلال هذه الأزمة، حيث تم اليوم دعم مستشفي الصالحية الجديدة المركزي بتانك أكسجين سعه ٦٠٠٠ لتر، بتكلفة تقديرية بلغت ٥٠ ألف دولار.
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وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي بسرعة التشغيل وذلك بعد قيام اللجنة الهندسية والفنية بتركيبه، وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة تطوير مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، و العمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.