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محافظات

بعد توقف بسبب كورونا.. بدء العمل بوحدة الكلي الصناعي بحميات الزقازيق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه جار تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضي بالأقسام المختلفة، وتفعيل العمل بالعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم امس بدء العمل بوحدة الكلي الصناعي بمستشفي حميات الزقازيق، تحت إشراف مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير المستشفي، وعودة مرضي الحميات لتقديم خدمة الغسيل الكلوي لهم داخل المستشفي، بعد عودة العمل بالوحدة.
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وأشار "مسعود" الي انه تم التأكد من تحديد المسارات والممرات الآمنة الخاصة بمرضي الغسيل الكلوي، ولصق اللوحات الإرشادية واللافتات، ووضعها في الأماكن المناسبة، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للمرضي، لمنع إنتشار العدوي، حرصا علي صحة وسلامة المرضي بالمستشفي.

كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور علي مستشفيات أبو كبير وههيا المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة بها.

تفقد "مسعود" الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تابع تفعيل العمل بالعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والتأكد من إنفصالها عن مسارت الأمراض التنفسية، وشدد علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما حرص علي الاستماع إلي مرضي الكلي الصناعي بأبو كبير، ومدي رضاهم عن الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بالمتابعة الدورية لأعمال الصيانة للماكينات من خلال الشركة المختصة، وتم وضع تصور لتطوير ونقل قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، وقام وكيل الوزارة بعقد إجتماع مع مديرة المستشفي ورؤساء الأقسام بها، لمناقشة خطة العمل، وبحث أي معوقات تعوق سير العمل لوضع الحلول المناسبة لها، 

كما وجه بوضع الآليات لتفعيل جميع الخدمات الطبية بكافة التخصصات الطبية بالمستشفي، وتم وضع لستة لإجراء العمليات الجراحية ٣ أيام أسبوعيًا كمرحلة أولي.
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