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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:15 ص
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية.

كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.


ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشأن فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر.


ويبحث المجلس أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

كما يناقش المجلس توافر السلع الأساسية للمواطنين بجميع المحافظات بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم رفع الأسعار من قبل التجار.
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