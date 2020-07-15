مشروب يقلل النسيان خلال 24 ساعة

فقدان الذاكرة وكثرة النسيان من أكثر المشكلات التى يعانى منها عدد كبير من الناس بشكل غير طبيعي مما يحتم ضرورة علاج هذه المشكلة.









توجد طرق متعددة لعلاج مشاكل فقدان الذاكرة وقلة التركيز ولكن معظمها يأتى بنتائج طويلة المدى.









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ذكر موقع " بولد سكاى" أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى علاج فقدان الذاكرة بشكل سريع.









وتأتى القهوة فى مقدمة المشروبات التى تحسن الذاكرة والقدرة على التركيز بشكل سريع، كما أنها تساعد فى علاج مرضى فقدان الذاكرة على المستويين الطويل والقصير.









وأثبتت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يخفض من النسيان لأكثر من 24 ساعة، لأن الكافيين يحتوي على مستويات عالية من النوربينفرين ، وهو هرمون مهم في الدماغ يساعد على تخزين الذكريات.







