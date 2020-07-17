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اقتصاد

شروط القبول وأماكن المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية)، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي، اعتبارًا من يوم الأحد 12/7/2020 حتي الاربعاء الموافق 29/7/2020 



وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالى:  
1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2019-2020 
2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عام.
3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية
4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.
5ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة. 
6ـ  أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي. 
7ـ أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.
البيانات المطلوبه بطلب الالتحاق:
اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، المحافظه الصادر منها الشهاده الاعدادية، سنه الحصول علي الشهادة الاعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، رقم تلفون ولي الأمر.
المرفقات: صوره الشهادة الاعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

 وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات:ـ
1ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي
2ـ ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي 
3ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
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