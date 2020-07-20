سواء قصيرة أو طويلة.. خبيرة أزياء: الفساتين هي الأنسب للصيف

قالت خبيرة الأزياء دينا الختام، إن الفساتين بكل أشكالها سواء القصيرة أو الطويلة هي الأنسب لفصل الصيف، لعدة عوامل، مثل أنها تعطي إطلالة ومظهرا مناسبًا، كما أنها مريحة ومناسبة لكل الأجسام.





وأكدت الختام، الاثنين، أن الفساتين القصيرة المصنوعة من القطن الخالص هي موضة هذا الصيف، مؤكدةً أنها مناسبة لجميع المناسبات الصباحية، كما أنه يمكن لبسها بأكثر من طريقة مختلفة، فيمكن أحيانا يتم ارتداؤها وحدها، أو مع چاكيت چينز قصير، أو مع بوليرو أو كارديجان، مع حذاء رياضي أو صندل.









وأشارت إلى أن هذه الفساتين ترضي جميع الأذواق، فمنها الواسعة والماكس والطويلة التي تناسب المحجبات أيضًا.









وقالت دينا الختام، إن هذا الصيف توجد تشكيلة مميزة من الموديلات منها السادة والمشجرة والمخططة التي انتشرت مؤخرًا في ربيع وصيف 2020.









ونصحت الفاشون بلوجر دينا الختام بوضع القليل من الماكياج أو التخلي عنه تماما عند ارتداء هذه الفساتين، مؤكدة أنه يجب الاستغناء عن الماكياج بقدر الإمكان في فصل الصيف، لأن هذا يضرّ بالبشرة، مع ضرورة وضع واقٍ مناسب للشمس.