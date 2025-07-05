برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون مستويات حادة من الجوع

قال برنامج الأغذية العالمي إن سكان غزة يواجهون مستويات حادة من الجوع.

وأضاف البرنامج، في بيان صحفي، أن 500 ألف شخص يتضورون جوعا في غزة، والناس يخاطرون بحياتهم من أجل كيس طحين.

وأكد أنه لا يستطيع تلبية الاحتياجات في غزة بسبب القيود التي جعلت عمله شبه مستحيل.

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة منذ استئناف حربها على القطاع في الثاني من (مارس) الماضي، ما تسبب بتفشي المجاعة في أوساط السكان.

وفي ظل استمرار الحرب، وإغلاق المعابر، تتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى والجرحى، ما لم يتم فتح ممرات آمنة تسمح بنقل الحالات الحرجة للعلاج الفوري خارج القطاع.