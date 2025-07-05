غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقـ.تل شخص وإصابة 3

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين، إثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مركبة بمدينة بنت جبيل ومنزل في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة عند دوار صلاح غندور في مدينة بنت جبيل التابعة لمحافظة النبطية.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة على بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى "ارتقاء شهيد وإصابة شخصين بجروح".

وفي المحافظة ذاتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن شخصا أصيب بجروح إثر غارة شنتها مسيرة للاحتلال على منزل في بلدة شبعا التابعة لقضاء حاصبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قصف جيش الاحتلال بلدة ميس الجبل بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، حيث تسللت وحدة من الجيش الإسرائيلي إلى البلدة وقامت بتفخيخ مصنع مدني وتفجيره، وهو المصنع الذي أعاد صاحبه بناءه بعد أن دُمر خلال عدوان سابق.

كما شمل الاعتداء تفخيخ جرافة تابعة للمجلس البلدي في البلدة ذاتها، في تصعيد واضح للأعمال العدائية التي تستهدف البنية التحتية المدنية.