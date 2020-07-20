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رياضة

شاهد.. فايلر يجتمع بمعاونيه.. وجلسة بين سيزا ورمضان صبحي في الأهلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.

وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.

كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.

واشتمل مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة.



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