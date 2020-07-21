شاهد.. التزام طلاب مدرسة قصر الدوبارة بالتباعد وإجراءات الوقاية من كورونا

توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، صباح اليوم الثلاثاء، على لجان مدرسة قصر الدوبارة لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وفور دخول الطلاب تم التنبيه بمنع الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، وأنه حال ضبط طالب يحمل أي منهم داخل اللجان يتم معاقبته.

كما بدأ المراقبون بجمع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية من الطلاب وإرفاقها ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب ليستلمها بعد الخروج من الامتحان، كما لوحظ الالتزام بتطبيق إجراءات تعقيم الطلاب وتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

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الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم استعدادا لاستقبال الطلاب في آخر أيام الامتحانات





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) للعام الدراسي 2019-2020، الذي كان قد يبدأ رسميًا منذ يوم 21 يونيو 2020.