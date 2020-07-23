قفزة قياسية.. الهند تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "انديان اكسبريس"، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 45720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.





كما رصدت السلطات الصحية الهندية، اليوم، وفاة 1129 شخصًا بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.





وفي المقابل وصلت نسبة حالات الشفاء من الفيروس في الهند إلى 63.18%





وأوضحت الصحة الهندة أن الفيروس ينتشر الآن بوتيرة سريعة في الولايات الأصغر



