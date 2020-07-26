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أخبار البلد

صبرى الجندى: لدينا شرطة خاصة بالمحليات ولكن لا تمتلك القدرة لإزالة المخالفات بمفردها

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:55 م
مستشار وزير التنمية
مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق
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ايمان البكش

قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية الإدارية والمحلية الأسبق، إن هناك شرطة خاصة بالمحليات تدعى شرطة المرافق بالمحافظات، ويطلق عليها بالعامية "البلدية"، تكون مختصة في إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالمحافظة ويكون في كل حى ضابط لشرطة المرافق يتولى إزالة المخالفات بالتعاون مع مساعد مدير الأمن للأمن العام، كما أنه يوجد شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة تكون بنفس اختصاصات شرطة المرافق بالمحافظات.


وأضاف صبرى الجندى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ملف التصالح مع مخالفات البناء، أظهر حاجة الدولة القوية لتقوية شرطة المرافق لأنها بإمكانياتها الحالية لا تتمكن من إزالة كم المخالفات الضخمة بمفردها.


وأوضح أن حملات الإزالة التى تتم حاليا تكون بالتنسيق بين شرطة المرافق والشرطة المدنية والشرطة العسكرية نظرا لكم المخالفات التى تحتاج إلى إزالة.


وأشار إلى أن شرطة المرافق الحالية لا تملك الإمكانيات ولا القدرات لتتمكن من تنفيذ الإزالات للمخالفات بمفردها، ويجب أن تضبط المحليات قبل ضبط شرطة المرافق.

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