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أخبار البلد

5 طرق للاستفسار عن التصالح على مخالفات البناء

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يقدم موقع صدي البلد خدمة لقراءه عن وسائل الاستفسار عن كل ما يتعلق بالتصالح علي مخالفات البناء، وتلقي شكاوى المواطنين حول عملية التصالح.

وخصصت وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بالتصالح  4 وسائل للتواصل مع المواطنين والرد علي استفساراتهم .

وتتضمن وسائل التواصل مع المواطنين..



-الاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

-الاستفسار من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

-، الاستفسار عن طريق كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات".

-الاستفسار عن  نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوي ان عدد طلبات التقنين المقدمة للجهات المعنية بالمحافظات بلغت 517 الف طلب حتي 20يوليو الماضي.

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