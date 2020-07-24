تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

يقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه الراغبين في التصالح مع مخالفات البناء ،ويطرح عليهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح مع مخالفة بناء والجهات التي يتم تسليم الطلب اليها .





حيث يتم تقديم..

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.





- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.





-صورة الترخيص إن وجدا.

- إيصال سداد رسم فحص الطلب.





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أما أبرز الجهات التي يسلم اليها الطلب:





-الوحدات المحلية بالمحافظات.

- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

- الهيئة العامة للتنمية السياحية.

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.