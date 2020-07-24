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أخبار البلد

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ايمان البكش
يقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه الراغبين في التصالح مع مخالفات البناء ،ويطرح عليهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح مع مخالفة بناء والجهات التي يتم تسليم الطلب اليها .

حيث يتم تقديم..
-  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

-صورة الترخيص إن وجدا.
 - إيصال سداد رسم فحص الطلب.


أما أبرز الجهات التي يسلم اليها الطلب:

 -الوحدات المحلية بالمحافظات.
- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.
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