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حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:00 ص
لدكتور خالد قاسم،
لدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المسئول عن ملف التصالح الخاص بمخالفات البناء هو الذى قام ببناء العقار، وليس مالك الشقة.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مالك الشقة  ليس له أى علاقة بملف التصالح، وبالتالى خلو مسؤوليته منه.

وتابع أن هناك منافذ ولجانا جديدة في المدن والأحياء بجميع المحافظات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

ونصح ملاك الشقة بالتوجه للنيابة العامة مع تقديم صور العقود للشكوى، فى حالة عدم تقدم مالك العقار بملف التصالح للحكومة.
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