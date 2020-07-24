حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن المسئول عن ملف التصالح الخاص بمخالفات البناء هو الذى قام ببناء العقار، وليس مالك الشقة.





وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مالك الشقة ليس له أى علاقة ب ملف التصالح ، وبالتالى خلو مسؤوليته منه.





وتابع أن هناك منافذ ولجانا جديدة في المدن والأحياء بجميع المحافظات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء.



