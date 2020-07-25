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أخبار البلد

إنفوجراف.. 9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

السبت 25/يوليه/2020 - 03:50 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية عن  9 حالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، حيث لا يتم التصالح على..

- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.
- ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
- حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون. 

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