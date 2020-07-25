إنفوجراف.. 9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

كشفت وزارة التنمية المحلية عن 9 حالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، حيث لا يتم التصالح على..





- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

- في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

- ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.

- حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.



