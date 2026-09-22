ضعف المياه 10ساعات بالخارجة في الوادي الجديد لتنظيف محطة مياه الأمل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد، تنفيذ أعمال غسيل وتعقيم بمحطة مياه الأمل بمدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ضمن خطة الصيانة الدورية للحفاظ على جودة المياه ورفع كفاءة التشغيل. وأوضحت الشركة أن أعمال الغسيل والتعقيم تستغرق 10 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وذلك بمحطة مياه الأمل بمدينة الخارجة.

وأشارت الشركة، إلى أن الأعمال قد يترتب عليها حدوث ضعف في ضغوط المياه، خاصة بالأدوار العليا، خلال أوقات الذروة، مع تقديم الاعتذار للمواطنين عن أي إزعاج قد ينتج عن تنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة أنه سيتم دعم المنطقة من خلال المحطات المجاورة، لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة تنفيذ أعمال الغسيل والتعقيم، والحد من تأثير انخفاض الضغوط على المناطق المستفيدة من المحطة.

وتأتي أعمال الغسيل والتعقيم ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها الشركة لمحطات ومرافق مياه الشرب، بهدف الحفاظ على جودة المياه، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد، بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، خاصة بالمناطق التي قد تتأثر بضعف الضغوط. وأعلنت الشركة تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين، إلى جانب رقم غرفة عمليات منطقة الخارجة 09222951160، للتواصل ومتابعة أي شكاوى تتعلق بالخدمة خلال فترة تنفيذ الأعمال.