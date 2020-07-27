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أخبار العالم

انهيار جزء من الجدار الحدودي بين أمريكا والمسكيك بسبب إعصار هانا.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرض جزء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، للإنهيار بسبب إعصار هانا الذي ضرب الولايات المتحدة. 

وأعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن إعصار "هانا" وصل إلى اليابسة وحط رحاله في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الإعصار هانا وصل إلى جزيرة بادري في ولاية تكساس بأقصى سرعة للرياح وصلت إلى 90 ميلا في الساعة (150 كم/ساعة)".

وحذر المركز من أن موجة العواصف التي تهدد الحياة ستستمر على طول أجزاء متعددة من ساحل تكساس حيث يسري تحذير من زيادة العواصف.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج عن الإعصار أمطار غزيرة عبر أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك.
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