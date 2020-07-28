بسبب كورونا ووقف التصدير.. الجلود تفقد 50٪ من حجم العمالة والورش تعمل بـ 25٪ من طاقتها الإنتاجية

قال محمد الفولى، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن صناعة الجلود من أهم الصناعات التى تتمتع بها مصر بميزة تنافسية، إلا أنها بسبب كورونا أثرت سلبا على صادرات القطاع، لافتا إلى أن توقف أسواق الدول الأوروبية التى تعتبر أكبر الأسواق المستوردة للجلد المصرى تام الصنع أو نصف المصنع نتيجة غلق الموانئ، هو السبب الرئيسى وراء التراجع.









وتوقع "الفولى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تراجع حجم التصدير بقيمة 70 مليون دولار للعام الحالى، ويصل إلى 30 مليون دولار بنهاية 2020، موضحا أن حجم صادرات الجلود يسجل 100 مليون دولار سنويا.















ونوه إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة الروبيكى ستعمل على إنعاش القطاع ورسالة بضرورة إعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الورش منذ انتشار فيرس كورونا وهي تعمل بنسبة 25٪ من طاقتها الإنتاجية.







