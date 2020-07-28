بعد مبادرة السيسي.. فوائد صحية عند الحفاظ على رشاقتك





وعرض موقع health، الفوائد الصحية عند وعرض موقع health، الفوائد الصحية عند الحفاظ على رشاقتك





تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: القلب عبارة عن عضلة ، يحتاج إلى العمل ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية.





تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري : إن القلب الأكثر صحة يعني تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.





تساعد على إدارة الوزن : لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل.





انخفاض ضغط الدم : يحافظ النشاط البدني على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.





تحسين اللياقة الهوائية: يمكن أن تحسن المشاركة في الأنشطة الهوائية - مثل الجري أو ركوب الدراجات.





