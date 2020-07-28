AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد مبادرة السيسي.. فوائد صحية عند الحفاظ على رشاقتك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
دعا  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى، كل المصريين للعب الرياضة لتقوية المناعة والعودة الى اللياقة الطبيعية، معقبًا: "فترة الإغلاق اللي فاتت كلنا وزننا زاد، ويجب أن نحافظ على ممارسة الرياضة.


وعرض موقع health، الفوائد الصحية عند الحفاظ على رشاقتك


تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:  القلب عبارة عن عضلة ، يحتاج إلى العمل ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية.


تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري : إن القلب الأكثر صحة يعني تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.


تساعد على إدارة الوزن : لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل.


انخفاض ضغط الدم : يحافظ النشاط البدني على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.


تحسين اللياقة الهوائية: يمكن أن تحسن المشاركة في الأنشطة الهوائية - مثل الجري أو ركوب الدراجات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم يحيي غدا اليوم العالمي للدراجة الهوائية

تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بهذة العلاجات المنزلية

يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة وراء التبرع بالدم على صحة الرجال

تمرين منزلي يحسن صحة القلب.. أطعمة يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة.. والايروبكس لتنشيط الدورة الدموية

اكتشفي أهم النصائح لممارسة الرياضة أثناء الحمل وتعرفي على فوائدها

النصائح والمخاوف والتحذيرات لممارسة الحامل الرياضة

ترشيحاتنا

متقلقوش.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين عن سد النهضة

دولة عربية جديدة تنضم للقائمة الحمراء الفرنسية لانتشار كورونا بها

فايلر يرفض ضغوط الأهلي بشأن مشاركة صالح جمعة في المباريات

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد خسارة مدير أعمالها السابق قضية إثبات الزواج

طقس العيد.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد من الأربعاء حتى الاثنين المقبل

مدرب رياضات مائية: احذر هذه الشواطئ بالإسكندرية تؤدي للغرق بسبب التيارات المائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور

بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء

ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال