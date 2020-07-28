بعد مبادرة السيسي.. فوائد صحية عند الحفاظ على رشاقتك

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى، كل المصريين للعب الرياضة لتقوية المناعة والعودة الى اللياقة الطبيعية، معقبًا: "فترة الإغلاق اللي فاتت كلنا وزننا زاد، ويجب أن نحافظ على ممارسة الرياضة.
وعرض موقع health، الفوائد الصحية عند الحفاظ على رشاقتك :
تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: القلب عبارة عن عضلة ، يحتاج إلى العمل ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية.
تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري : إن القلب الأكثر صحة يعني تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.
تساعد على إدارة الوزن : لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل.
انخفاض ضغط الدم : يحافظ النشاط البدني على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.
تحسين اللياقة الهوائية: يمكن أن تحسن المشاركة في الأنشطة الهوائية - مثل الجري أو ركوب الدراجات.
وعرض موقع health، الفوائد الصحية عند الحفاظ على رشاقتك :
تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: القلب عبارة عن عضلة ، يحتاج إلى العمل ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية.
تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري : إن القلب الأكثر صحة يعني تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.
تساعد على إدارة الوزن : لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل.
انخفاض ضغط الدم : يحافظ النشاط البدني على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.
تحسين اللياقة الهوائية: يمكن أن تحسن المشاركة في الأنشطة الهوائية - مثل الجري أو ركوب الدراجات.