بعد نصيحة الرئيس السيسي .. 10 فوائد مذهلة لـ ممارسة الرياضة

خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى كل المصريين للعب الرياضة لتقوية المناعة والعودة الى اللياقة الطبيعية، معقبًا: "فترة الاغلاق اللي فاتت كلنا وزننا زاد، ويجب ان نحافظ على لعب الرياضة،

