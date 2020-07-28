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بعد نصيحة الرئيس السيسي.. 10 فوائد مذهلة لـ ممارسة الرياضة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:41 م
بعد نصيحة الرئيس
بعد نصيحة الرئيس السيسي .. 10 فوائد مذهلة لـ ممارسة الرياضة
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حياة عبد العزيز
دعا  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى كل المصريين للعب الرياضة لتقوية المناعة والعودة الى اللياقة الطبيعية، معقبًا: "فترة الاغلاق اللي فاتت كلنا وزننا زاد، ويجب ان نحافظ على لعب الرياضة،

الرياضة من العادات الصحية التي يجب الحرص على ممارستها جميع الأعمار، فهي تحمي الشباب وكبار السن من الأمراض.

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فوائد ممارسة الرياضة وفقا لموقع "بولد سكاي الهندي" :

1- تحمي من الإصابة بـ أمراض القلب.
2- تقوية الجهاز المناعي.
3- ضبط مستوى السكر في الدم.
4- الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.
5- التخلص من الطاقة السلبية.
6- تحسين الذاكرة.
7- ضبط ضغط الدم.
8- التخلص من الاكتئاب والتوتر.
9- الحد من التهابات المفاصل.
10- تحسين صحة الرئة.
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