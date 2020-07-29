5 أخطاء كارثية أثناء القيادة .. احذرها

يقع الكثير من سائقي السيارات في أخطاء كارثية اثناء القيادة أو عند تعاملهم مع السيارة، مما يتسبب في تقليل عمر السيارة والإسراع باتلافها، لذلك ينصح بتفادي بعض الأخطاء وتجنب الوقوع فيها للحفاظ على أداء السيارة لأطول فترة ممكنة.





ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز هذه الأخطاء لتجنبها والعدول عنها.





1- وضع يدك على الهاند بريك طوال فترة القيادة يؤثر على التروس بشكل كبير.





2- المرايا الجانبية تعد من أهم الأشياء في السيارة، لأنها تكشف لنا الأماكن غير المرئية بالنسبة لمجال رؤيتنا، ولكن علينا الانتباه والتأكد من عدم ظهور جانبيْ هيكل سيارتنا في المرايا؛ لأن ذلك سوف يصنع بقعة عمياء لا تسمح لنا برؤية كل ما يجري بالخلف أثناء القيادة.





3- السرعة العالية اثناء السير في المنحنيات أو المنعطفات تفقدنا السيطرة على السيارة.





4- عند تزويد مياه الردياتير، حاول أن تزود السيارة بالمياه الباردة وقم بهذه العملية اثناء تدوير المحرك.



