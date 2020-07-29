هدية قرينة الرئيس الصينى لـ انتصار السيسى .. 18 ألف ماسك و120 ألف قياس حرارة عن بعد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السفارة الصينية فى القاهرة، قامت بتسليم مساعدات طبية من قرينة الرئيس الصينى إلى السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هذه المساعدات تدل على قوة العلاقات بين البلدين.









وأوضح أحمد موسى، أنه هناك احتفالية وتم تسلم مساعدات طبية جديدة من الصين لمصر.









وقال السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بمصر، إن المساعدات الطبية مهداه من السيدة الأولى فى الصين لـ السيدة الأولى فى مصر السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يدل على عمق الصداقة بين الرئيسين السيسي والرئيس الصيني.









وقال الدكتور محمد شوقى مساعد وزيرة الصحة و السكان، إن الهدية لها معنى عظيم، وأن المساعدات عبارة عن 18 ألف ماسك، و120 ألف جهاز قياس حرارة عن بعد.



