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حوادث

ديدان وحشرات.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد في كفر الشيخ.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط 4 أطنان من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط عمر شنيت، مفتش الأغذية بإدارة فوة، تحت إشراف الدكتورة سمر خلف، مدير إدارة تفتيش الأغذية، 20 برميل مخللات وزنها 4 أطنان تقريبًا، تحتوى على ديدان وحشرات وعفن ظاهر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير مذكرة توصية بالغلق لمجلس المدينة والوحدة المحلية؛ لاستصدار قرار بغلق المنشأة.

وتم التحفظ على الكميات بإقرار تحفظ، وسحب عينات وإرسالها للمعامل وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

يأتي هذا بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتكثيف وتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية وضبط الأسواق، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ديدان وحشرات.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد في كفر الشيخ.. صور
ديدان وحشرات.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد في كفر الشيخ.. صور
ديدان وحشرات.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد في كفر الشيخ.. صور
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