تزوجا بعد خروجهما من دار الأيتام.. طارق يقتل فاطمة بسبب شقة الزوجية

ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم اول المنصورة من أهالي مساكن العبور بمنطقة المجزر بسماع صوت صراخ واستغاثة لسيدة داخل مسكنها وبفتح باب المسكن عثر عليها مقتولة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الي مكان البلاغ وتبين ان الجثة لسيدة تدعي"فاطمة ا. .ا ، ٣٥ عاما من خريجي مؤسسة تربية البنات ولديها طفل.











وتببن من التحريات ان خلافا شب بينها وبين زوجها ويدعي "طارق م ا ٣٦ عاما، من خريجي مؤسسة تربية البنين وتزوجا عقب خروجهما كونهما يتيمين وحصلا علي مسكن للزوجية الا ان خلافا دب بينهما من اجل الشقة علي أثره قام بالتعدي عليها بالضرب حتي فارقت الحياة.











ورد بتقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب التعرض لضرب مبرح.









وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة أول المنصورة لضبط الزوج المتهم وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.