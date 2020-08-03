بإجمالي 312035 حالة.. إيران تسجل 2598 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 312035 حالة، بعد تسجيل 2598 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت سادات لاري أنه تم تسجيل 215 حالة وفاة إثر اصابتها بمرض "كوفيد-19" ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 17405 حالات.





وأوضحت الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 270228 حالة، بينما يوجد هناك 4104 في وضع حرج.



