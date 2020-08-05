الزراعة: ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمحافظات

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 11 محافظة وهي (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 93 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات .









وأضاف أنه تم رصد 58 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.









وقد تم اصدار 17 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 38 منشأة بيطرية بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – قنا – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – الفيوم - المنيا، تم عمل 7 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الادوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية – القليوبية – الفيوم – المنيا.









وقام جهاز شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحيواني ومع إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ بالتفتيش على مخزن خاص بإضافات الاعلاف بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ووجدت ادوية بيطرية بعدد(2199 عبوة) ووجدت إضافات اعلاف بعدد (4 طن و 798 كجم) ما بين منتهية الصلاحية ومحظورة الاستخدام.









كما تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (8) مركز بيطري مخالف بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الدقهلية.





وأضاف محمود ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.





رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعلن أيضا عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 8 طن و112 كجم في 20 محافظة.







