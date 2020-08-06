أخبار الفن.. نجوم لبنان على صفيح ساخن بعد تفجيرات بيروت.. وحسين الجسمي يواجه التنمر

نشر موقع صدى البلد على مدار اليوم مجموعة من أخبار الفن والفنانين، تضمنت التعليق على انفجار بيروت وإيرادات الأفلام السينمائية وغيرها من الأخبار.

سخر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك بنشر صورة يبدو فيها مندهشا، وقال "لما بسمع معلومات جديدة عني أنا شخصيًا معرفهاش".





أشادت الفنانة سيرين عبد النور باستقالة سفيرة لبنان بالأردن احتجاجا على الإهمال والفساد في لبنان.





تعرض النجم الإماراتي حسين الجسمي للتنمر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما ربط عدد من النشطاء بين تغريدة لـ الجسمي قبل تفجيرات بيروت بساعات قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني".





طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الإنفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، وقد تم طرح فيديو كليب الأغنية عبر صفحته بموقع انستجرام.





تخطت إيرادات فيلم "الغسالة" أمس الأربعاء نصف مليون جنيه مصري، بإجمالى يقترب من 7 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض.





أعلنت تيك توك، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن تأجيل الحفل الافتراضي الذي كان من المقرر إقامته بتاريخ اليوم 6 أغسطس الساعة 8 مساءً





تعرضت الفنانة كارمن لبس، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، عقب انفجار مرفأ بيروت.



