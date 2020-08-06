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فن

محمد رمضان: أندهش لما بسمع معلومات جديدة عني وأنا شخصيًا معرفهاش

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:23 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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نبيل العدوي

سخر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك بنشر صورة يبدو فيها مندهشا، وقال "لما بسمع معلومات جديدة عني أنا شخصيًا معرفهاش".


وقررت المحكمة الاقتصادية، إحالة الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية ونظرها بجلسة 5 سبتمبر.


وطالب المحامي ، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا.

لما بسمع معلومات جديدة عني انا شخصياً معرفهاش 😂🤔

Posted by Mohamed Ramadan on Thursday, August 6, 2020
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