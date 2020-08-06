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فن

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:23 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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نبيل العدوي
تعرض النجم الإماراتي حسين الجسمي للتنمر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما ربط عدد من النشطاء بين تغريدة لـ الجسمي قبل تفجيرات بيروت بساعات قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني".
 

وسرعان ما دشن محبو حسين الجسمي هاشتاج للدفاع عن المطرب الإماراتي، والرد على التطاول عليه من حملة التنمر التي تعرض لها.

وتضامن مع الجسمي عدد من أصدقائه ومنهم مواطنته الاماراتية أحلام الشامسي بسبب دعمه لـ لبنان بعد تفجير مخزن في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.


وغردت أحلام الشامسي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة :" فخر بلادي الامارات اخويه #حسين_الجسمي".

ووجّه الملحن مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان الدعم للفنان حسين الجسمي بعد تعرّضه لهجوم وسخرية من بعض رواد السوشيال ميديا. 

ونشر  الملحن مصطفى جاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له مع الفنان حسين الجسمي وعلق عليها قائلا "‏صاحبي وأخويا ‎#حسين_الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي". 

وتابع "عيب كده والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية .. دمت طيب ياصاحبي ". 

ورفض الملحن عزيز الشافعي، طريقة السخرية مع الفنان الخلوق، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": " مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب. ومش عارف الناس الي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه".

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة
تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة
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