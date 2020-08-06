سيرين عبد النور تثمن استقالة سفيرة لبنان بالأردن

أشادت الفنانة سيرين عبد النور باستقالة سفيرة لبنان بالأردن احتجاجا على الإهمال والفساد في لبنان.
فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن #ترايسي_شمعون قدمت استقالتها 🇱🇧 pic.twitter.com/FbJRKLULyJ— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020
أشادت الفنانة سيرين عبد النور باستقالة سفيرة لبنان بالأردن احتجاجا على الإهمال والفساد في لبنان.وقد أعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن، تريسي شمعون، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها.
وقالت سيرين عبد النور عبر صفحتها بموقع تويتر أن الجميع فخور بالسفيرة ترايسي شمعون.
فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن #ترايسي_شمعون قدمت استقالتها 🇱🇧 pic.twitter.com/FbJRKLULyJ— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قالت السفيرة المستقيلة تريسي شمعون في تصريحات لها "كلّ من استملوا الحكم في لبنان بعد الحرب هم "مريضون نفسيا".وطالبت شمعون، حفيدة رئيس لبنان الأسبق كميل شمعون، بضرورة إجراء انتخابات على أساس قانون انتخابي جديد.