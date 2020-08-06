سيرين عبد النور تثمن استقالة سفيرة لبنان بالأردن

وقد أعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن، تريسي شمعون، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها. وقالت سيرين عبد النور عبر صفحتها بموقع تويتر أن الجميع فخور بالسفيرة ترايسي شمعون.

وقد أعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن، تريسي شمعون، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها. وقالت سيرين عبد النور عبر صفحتها بموقع تويتر أن الجميع فخور بالسفيرة ترايسي شمعون.

أشادت الفنانة سيرين عبد النور باستقالة سفيرة لبنان بالأردن احتجاجا على الإهمال والفساد في لبنان.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قالت السفيرة المستقيلة تريسي شمعون في تصريحات لها "كلّ من استملوا الحكم في لبنان بعد الحرب هم "مريضون نفسيا".





وطالبت شمعون، حفيدة رئيس لبنان الأسبق كميل شمعون، بضرورة إجراء ا نتخابات على أساس قانون انتخابي جديد.



