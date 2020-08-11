وسط إجراءات احترازية.. الوزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم، الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس، بينما أدلى اليوم عدد من الوزراء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجنتهم الانتخابية الخاصة.





وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.



