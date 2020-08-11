وسط إجراءات احترازية.. الوزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم، الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس، بينما أدلى اليوم عدد من الوزراء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجنتهم الانتخابية الخاصة.
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.
عرضت قناة "تن"، فيديو للحظة إدلاء اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته في لجنته الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ.
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن مجريات العملية الانتخابية بجميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفادت فيه أن رئيس الوزراء يدلي بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ويدعو جموع المصريين الى المشاركة الفاعلة.
عرضت فضائية مصر الأولى،مقطع فيديو يبرز قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإدلاء بصوته فى انتخابات الشيوخ.
أدلت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بصوتها فى الاستحقاق الدستورى، بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
شادت نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، بالتجربة الجديدة التى قدمتها الدولة للمصريين فى الخارج وسط كل هذه الظروف الاحترازية والوقائية الجديدة ، حيث استعدت الدولة لاعطاء الحق السياسى للمواطنين المصريين فى الخارج.
عرض برنامج ، صباح مصري ، المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " ، لقطة إدلاء وزير الإعلام أسامة هيكل بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ .
أدلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بصوته فى الاستحقاق الدستورى، بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشيخ زايد، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في أجواء احتفالية.
قال وزير الأعمال ، هشام توفيق ، إن الادلال بصوتك فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى ، لافتا الى اننا جميعا علينا مسؤلية تجاة هذا المجلس .
اتبع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ملتزما بارتداء الكمامة أثناء الإدلاء بصوته في الاستحقاق الدستوري بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
دلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشيخ زايد، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في أجواء احتفالية.
عرضت فضائية مصر الأولى، مقطع فيديو يبرز لحظة إدلاء وزير البترول المهندس طارق الملا بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ.
عرضت فضائية مصر الأولى لحظة إدلاء وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بصوته فى انتخابات الشيوخ .
أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه من الإيجابي المشاركة في انتخابات الشيوخ ، ووضع تشريعات الدولة المصرية السياسية .
أدلى السيد القصير، وزير الزراعة، بصوته في الاستحقاقات الدستورية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تعكس حالة الاستقرار السياسي بمصر.
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين على اللجان الانتخابية، وهو ما يدل على وعى الشعب المصرى وحرصه على امتلاك الدولة التشريعية واحترام الدستور.
أدلى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للانتاج الحربي، بصوته في الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
قال الدكتور على مصلحى وزير التموين: إن الدولة المصرية قامت بكل ما لها وما عليها فى الاستعدادات الصحية الكاملة المتزامنة مع انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.
عرضت فضائية مصر الأولى لحظة إدلاء وزير التموين الدكتور على المصيلحى بصوته فى انتخابات الشيوخ.
أدلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم.
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع كل الجهات قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ بشهرين؛ لتوفير احتياجات اللجان الانتخابية، وتم الاهتمام بالناخب بتطهير اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي وتسهيل دخول ذوي الهمم من خلال العاملين بالمحليات.