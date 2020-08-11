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وزيرة الصحة تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:52 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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نورهان رأفت
أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه من الإيجابي المشاركة في انتخابات الشيوخ ، ووضع تشريعات الدولة المصرية السياسية .

كما دعت وزيرة الصحة ، خلال حوارها الخاص ، لفضائية صدى البلد ، جميع المواطنين ، بالمشاركة في انتخابات الشيوخ ، والذي يمثل الشكل التشريعي للدولة.

ولفتت "زايد" ، إلى أنه تمت مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية ، بجميع اللجان ، مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، مؤكدة أن جميع اللجان يتم بها تنفيذ كافة الأساليب الوقائية.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

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