مسئول عراقي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف انتهاكات تركيا

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أن تركيا ستلحق الضرر بالعلاقات مع بغداد، وذلك عقب قصف تركيا أربيل.









وطالب الكعبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بالتدخل لوقف انتهاكات تركيا.









وكان الجيش العراقي أصدر بيانا ندد فيه بالقصف التركي الذي استهدف اجتماعا ضم مسؤولين بحرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني بواسطة طائرة مسيرة.









وندد الجيش العراقي بالاعتداء التركي السافر على منطقة سيدكان، وقال إن اعتداء تركي سافر طال آلية لحرس الحدود.









وأعلن الجيش عن استشهاد آمري اللواء الثاني والفوج الثالث بحرس الحدود جراء القصف.









وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن اجتماعا لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني تعرض لقصف تركي شمال اربيل.









فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مراسلها، أن الطائرة التركية المسيرة قصفت موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.







