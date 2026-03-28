خالد الغندور يستعيد ذكريات مباراة اعتزاله بصورة تعكس الروح الرياضية

شارك خالد الغندور صورة من مباراة اعتزاله عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مسترجعًا واحدة من أبرز اللحظات التي جسدت الروح الرياضية بين نجوم الكرة المصرية.

وظهر في الصورة عدد من أبرز اللاعبين، من بينهم سيد عبد الحفيظ وشادي محمد وعصام الحضري وهم يرتدون قميص نادي الزمالك، في لفتة تعكس روح الود.

كما ضمت الصورة أيضًا هيثم فاروق وجمال حمزة وإبراهيم حسن بقميص النادي الأهلي، إلى جانب حسني عبد ربه الذي ظهر مرتديًا قميص الزمالك.

وعلّق الغندور على الصورة مؤكدًا أن مباراة اعتزاله كانت مثالًا حقيقيًا للروح الرياضية، في مشهد يعكس العلاقات الطيبة بين نجوم القطبين بعيدًا عن التعصب

ومن ناحية أخرى تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يتضمن تحديد موعد مباراتي الفريق الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره نحو اللقب.

موعد مباراة الذهاب في الجزائر

حدد “كاف” يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي ستقام على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وضغط كبير على أصحاب الأرض، في مواجهة لن تكون سهلة على الزمالك أمام منافس قوي على ملعبه.

لقاء الإياب في ستاد القاهرة

على الجانب الآخر، تقرر إقامة مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً. ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المنتظر.

استجابة كاف لطلب الزمالك

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد مباراة الإياب يوم 17 أبريل، وهو ما وافق عليه “كاف” بشكل رسمي، ليمنح الفريق فرصة مناسبة للاستعداد الجيد قبل اللقاء الحاسم.

مشوار الزمالك نحو نصف النهائي

نجح الزمالك في بلوغ الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في الدور ربع النهائي. حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق الزمالك الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في المربع الذهبي عن جدارة.

طموحات بيضاء نحو اللقب

يدخل الزمالك هذه المواجهة بطموحات كبيرة من أجل استعادة اللقب القاري، خاصة في ظل رغبة اللاعبين والجهاز الفني في إسعاد الجماهير، ومواصلة النتائج الإيجابية خلال البطولة، في طريق البحث عن التتويج الأفريقي