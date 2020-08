جنات تطرح ألبوم أنا فى انتظارك اليوم.. تفاصيل

View this post on Instagram

‫استمعوا الان الى جديد الفنانة ⁧‫#جنات‬⁩ 🎙‬ ‫في ألبومها الجديد ⁧‫#انا_في_انتطارك‬⁩ 🎹‬ ‫على تطبيق ⁦‪#DEEZER‬⁩ 📲‬ ‏‫‬⁩‬ ‏‫⁦‪@Jannat‬⁩ ‬ ‏‫⁦‪@DeezerMENA‬⁩ ‬