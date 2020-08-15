جنات تطرح ألبوم أنا فى انتظارك اليوم.. تفاصيل

وعلقت الشركة على البرومو قائلة: "جاهزين.. باقي ساعتان على ألبوم الفنانة جنات عنوان أنا في انتظارك، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية".

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وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم بلال سرور، وعزيز الشافعي، وأمير طعيمة، وشادي نور، وتامر حسين، ورامي جمال، ووليد سعد.







