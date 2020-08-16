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تعليم

لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. رابط الفرصة الأخيرة لخوض اختبارات القدرات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:58 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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نهلة الشربيني

يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث تعطى الوزارة الفرصة لطلاب الدور الثاني لخوض الاختبارات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.


أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.


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وأضاف السيد عطا، أنه صباح اليوم، الأحد، وصل عدد المتقدمين لاختبارات القدرات إلى ما يقرب من 105 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

 

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، لافتا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

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