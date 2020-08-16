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أخبار العالم

السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:40 م
السودان يعلن استئناف
السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة يوم الثلاثاء
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الري السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "العربية".

وبدأت في وقت سابق من يوم الأحد فعاليات الاجتماع، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان.

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وبحسب تغريدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، يأتي الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.

وخلال اجتماع عقد الإثنين الماضي، طلب السودان تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية.

وأعربت مصر عن استعدادها استئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة واجتماع وزراء الري في ٣ أغسطس؛ والتي تقضي بالتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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