السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "العربية".





وبدأت في وقت سابق من يوم الأحد فعاليات الاجتماع، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان.





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وبحسب تغريدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، يأتي الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.





وخلال اجتماع عقد الإثنين الماضي، طلب السودان تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية.



