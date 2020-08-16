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أخبار البلد

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:46 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
أكدت مصادر سودانية أن اجتماعا سداسيا لوزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا سيعقد اليوم الأحد لبحث ملف سد النهضة.

فيما أفاد مصدر حكومي سوداني، في تصريحات صحفية، بأنه من المقرر انعقاد الاجتماع سداسي مشترك، اليوم، ليسبق انطلاق مفاوضات سد النهضة في اليوم التالي.

وخلال اجتماع عقد الإثنين الماضي، طلب السودان تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية.

وأعربت مصر عن استعدادها استئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة واجتماع وزراء الري في ٣ أغسطس؛ والتي تقضي بالتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان وزير المياه الإثيوبي قد خاطب نظيريه في مصر والسودان بمسودة تتضمن مبادئ الملء الأول لسد النهضة؛ لا تتضمن أي قواعد للتشغيل أو إشارة إلى إلزامية الاتفاق النهائي أو حتى صيغة إلزامية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا.
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