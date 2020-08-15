العربية: انفراجة وشيكة في أزمة سد النهضة

أفادت قناة العربية، اليوم السبت، نقلا عن مراسلها في الخرطوم، بوجود انفراجة وشيكة في أزمة سد النهضة. وأشارت إلى أن الانفراجة تأتي بعد تفاهمات خارج طاولة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وكان الوفد المصري الزائر للسودان بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد التقى مع دكتور عبدالله حمدوك رئيس الورزاء السوداني، وخلال المباحثات الذي انعقد اليوم بقاعة الصداقة ناقشا قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد من الجانبين على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن ، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.









وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين شددا على أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتاثر بالسد وأكد الجانبان ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات احادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.









وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى.



