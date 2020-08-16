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أخبار العالم

السودان: مبادئ القانون الدولي والاستخدام العادل للمياه يجب أن تحكم مفاوضات سد النهضة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكدت دولة السودان اليوم الاحد، التزامها بالعودة لمفاوضات سد النهضة على أساس مبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية دون التسبب في أضرار للآخرين.

وقالت وزارة الري السودانية أنه تم لاتفاق في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة على استئناف التفاوض يوم الثلاثاء المقبل للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وأضافت أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي.

وبدأت في وقت سابق من اليوم الأحد فعاليات الاجتماع، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب تغريدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، يأتي الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.

وخلال اجتماع عقد الإثنين الماضي، طلب السودان تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية.
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