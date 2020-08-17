خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟

تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة و التي تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة بدرجات مختلفة.
يعانى نسبة كبيرة من أصحاب الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة والإصابة بخشونة الركبة ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى أنه في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.
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أعراض خشونة الركبة
أما أعراض خشونة فهى ألام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا.
تشخيص خشونة الركبة
يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف.
يمكن تجنب الأطعمة التالية فهى تقلل من خطر الإصابة بخشونة وآلام التهاب المفاصل أبرزها اللحوم المصنعة والحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض ورقائق التورتيلا ويزيد من المركبات المؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.