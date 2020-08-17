AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:00 ص
خشونة الركبة
خشونة الركبة
Advertisements
لمياء الياسين
تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة و التي تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة بدرجات مختلفة. 

يعانى نسبة كبيرة من أصحاب الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة والإصابة بخشونة الركبة ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى أنه في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة. 
أما أعراض خشونة فهى ألام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا.

تشخيص خشونة الركبة

يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف.

يمكن تجنب الأطعمة التالية فهى تقلل من خطر الإصابة بخشونة وآلام التهاب المفاصل أبرزها اللحوم المصنعة والحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض ورقائق التورتيلا ويزيد من المركبات المؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

تعرف على أعراض وأسباب التهاب المفاصل.. وطرق علاج منزلية للتخلص منه

قلة الحركة والسمنة.. 5 عادات خاطئة تسبب خشونة الركبة

شبح أمراض العظام.. عادات تسبب خشونة الركبة..علاقة فيتامين د بالعظام.. أخطاء تصيبك بهشاشة العظام.. ومشروب سحري لعلاج آلام المفاصل

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابه.. 5 عادات خاطئة تسبب الإصابة به.. وأعراض تحذيرية لا تتجاهليها

عادات شائعة تصيبك بخشونة الركبة توقفي عنها

ترشيحاتنا

قتلته لسرقة المجوهرات.. سورية تطعن خطيبها ومفاجئة كانت بانتظارها

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

أول تعليق من حسام عاشور على رحيل شريف إكرامي ورمضان صبحي من الأهلي.. فيديو

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء

زاهر: النادي الأهلي في خطر والجمهور هو المدافع الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو